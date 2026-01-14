Ex de Andressa Urach relata bastidores do namoro e motivo da separação

Publicada em 14/01/2026 às 15h39
O término entre Andressa Urach e o criador de conteúdo Cassiano França, conhecido como Kylian Cria, foi explicado publicamente pelo próprio influenciador. Em participação no podcast Sem Filtro, apresentado por Luiza Ambiel, ele afirmou que a separação ocorreu após um mal-entendido relacionado a uma gravação de conteúdo adulto.
Segundo Kylian, começaram a circular comentários de que ele teria participado de uma cena íntima sem o uso de preservativo ou que teria retirado a camisinha de forma proposital, o que teria provocado desgaste na relação. O influenciador negou as acusações e disse que a situação foi fruto de uma interpretação equivocada do vídeo.
“Ela viu o material e achou que eu não estava usando camisinha, mas isso não aconteceu. Foi um erro de percepção”, explicou. De acordo com ele, o enquadramento da gravação acabou gerando a impressão errada. “Eu estava usando preservativo o tempo todo. Como a parceira de cena tinha um corpo muito volumoso, o ângulo acabou confundindo. Minha consciência está tranquila”, afirmou.
Durante a entrevista, Kylian também falou sobre o início do envolvimento com Andressa Urach. Ele contou que o interesse não surgiu na primeira gravação profissional entre os dois, mas algum tempo depois, quando passaram a conviver fora do ambiente de trabalho. “Foi depois, em uma balada em São Paulo, quando tivemos mais tempo para conversar. Ela é divertida e carismática”, relatou.
O relacionamento, embora curto, foi descrito como intenso. Segundo o criador de conteúdo, os cerca de quatro meses juntos tiveram um impacto emocional significativo. “Pode parecer pouco tempo, mas com a Andressa, quatro meses parecem quatro anos”, resumiu.
