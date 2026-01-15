Publicada em 15/01/2026 às 08h39
O enxadrista jaruense José Bezerra Neto irá participar do Festival Brazil Chess Series Floripa 2026, que acontecerá no período de 16 a 25 de janeiro em Florianópolis no estado de Santa Catarina.
O garoto, que é aluno da Escola Padre Adolfo Kolping, onde participa de um interessante projeto social, garantiu a classificação para o evento esportivo após participar brilhantemente nos dias 13 e 14 de dezembro do ano passado de uma seletiva estadual no Torneio de Xadrez Escolar – Ji-Paraná Chess Open 2025 e foi um dos quatro classificados para representar o estado de Rondônia no Torneio Internacional – Brazil Chess Series – Floripa 2026.
A capital catarinense será o centro do xadrez continental. O evento acontecerá no Lira Tênis Clube e reunirá mais de 500 jogadores, representantes de 20 países e de todas as 27 unidades federativas do Brasil, com R$ 100 mil em prêmios.
Esporte, educação e solidariedade
José Neto é um dos alunos do Curso de Xadrez da Comunidade Kolping, que tem como professora Karlla Orlandini, que trabalha de forma voluntária.
Além das atividades regulares, o projeto incentiva a participação em eventos e torneios, ampliando horizontes e fortalecendo a autoestima dos participantes.
”Observamos que os alunos que eram tímidos hoje participam de torneios, conversam com as pessoas e se sintam capazes. Isso muda a vida das pessoas. O trabalho voluntário da professora Karlla Orlandini transforma vidas em Jaru. O trabalho de Karlla Orlandini na Comunidade Kolping de Jaru é a prova de que quando educação, esporte e amor ao próximo andam juntos, o resultado é transformação real daquelas que não precisam de propaganda, porquê aparecem na vida das pessoas”, declarou o presidente da Comunidade Kolping.
Em tempos em que o verdadeiro sentido de comunidade vira manchete, a professora de educação física Karlla Orlandini vem escrevendo um capítulo à parte no coração da Comunidade Kolping de Jaru, onde desenvolve um trabalho gratuito e transformador, que alia esporte, inclusão e formação humana.
O destaque das suas ações está no incentivo ao xadrez comunitário, modalidade que vai muito além de um jogo: é ferramenta educativa.
A trajetória de Karlla Orlandini na Comunidade Kolping de Jaru é um exemplo vivo de como a educação – em suas múltiplas dimensões – pode transformar realidades, fortalecer vínculos e resgatar valores que, se muitas vezes esquecidos, nunca deixam de ser essenciais.
