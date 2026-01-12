Emenda de R$ 67 mil do deputado Alan Queiroz viabiliza equipamentos agrícolas para associação rural de Nova União

Publicada em 12/01/2026 às 14h00
Equipamentos agrícolas passaram a reforçar a estrutura produtiva da associação Nova Amizade, localizada no município de Nova União, após a destinação de R$ 67 mil em recursos públicos. O investimento foi aplicado com o objetivo de ampliar as condições de trabalho dos produtores rurais e fortalecer a atividade agrícola na região.
A iniciativa teve origem em uma solicitação apresentada pelo vereador Valdeir, que encaminhou a demanda ao mandato do deputado estadual Alan Queiroz. A partir desse pedido, os recursos foram direcionados para a aquisição dos equipamentos, voltados ao atendimento direto dos agricultores vinculados à associação.
Com a entrega do material, a produção rural local passou a contar com maior suporte estrutural, o que tende a contribuir para o desempenho das atividades no campo e para a organização do trabalho agrícola no município. A medida integra as ações do mandato voltadas ao setor rural, com foco no atendimento de demandas apresentadas por lideranças locais.
O investimento busca estimular a produção agrícola em Nova União e oferecer melhores condições aos produtores que atuam no campo, ampliando a capacidade operacional da associação beneficiada e fortalecendo a base produtiva do município.
