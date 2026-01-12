Eleições a governador tem novos nomes, parceria senador/deputado está sendo formatada, Fúria depende de parceiro da Capital

Publicada em 12/01/2026 às 14h00
Eleições – Aos poucos o processo eleitoral vai tomando forma em Rondônia. A corrida sucessória ao Governo do Estado e Senado (duas das três vagas de cada Estado e Distrito Federal) predominam nos bastidores da política regional. A sucessão estadual ganha maior espaço, pois são vários os nomes em condições de ocupar a partir do próximo ano o cargo de governador, hoje de Marcos Rocha (UB), que está no segundo mandato consecutivo. Até o final de 2025, Rocha era pré-candidato ao Senado e, para isso, renunciaria em abril próximo, seis meses antes das eleições gerais de outubro deste ano. Ele teria aberto mão de concorrer e teria decidido concluir o mandato até o final, após divergências com o vice, Sérgio Gonçalves (UB).
Eleições II – O ex-prefeito de porto Velho, Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado, desde que deixou o cargo em janeiro de 2025 trabalhava uma pré-candidatura a governador. Deixou o cargo com mais de 70% de aprovação popular, segundo pesquisas da época, realizadas por institutos especializados e seria o pré-candidato com enormes chances de sucesso numa candidatura a governador este ano. Na última semana teria desistido da pré-candidatura à sucessão estadual e as informações são que seu objetivo eleitoral para este ano é concorrer a uma das oito vagas à Câmara Federal, onde a representatividade de Rondônia é de oito deputados. Caso realmente Chaves opte pelo legislativo federal, é um nome expressivo a governador, deixa de concorrer, aumentando as chances dos demais.
Governador – O prefeito de Cacoal, reeleito em 2024 com mais de 83% dos votos válidos, desde a sua posse para um segundo mandato já adiantou, que é pré-candidato a governador. Não há dúvida, que é uma liderança regional do interior, mas que precisa de uma parceria forte na Capital, para poder ter chances reais de sucesso nas urnas este ano. Fúria fechou o ano de 2025 mantendo sua disposição em concorrer à sucessão estadual, inclusive promovendo eventos esportivos pelo interior com a finalidade de pulverizar seu nome em outras regiões do interior, mas precisa de um vice com potencial de votos em Porto Velho para poder fortalecer sua intenção de disputa o Governo do Estado, este ano.
Novidade – O assunto que predominou e continua forte– nos bastidores da política no final/início de semana é de uma provável parceria entre o deputado federal Fernando Máximo (UB), o mais bem votado nas eleições de 2022 somando 85.596 votos com o presidente regional do PL, senador Marcos Rogério. O projeto político de Máximo, que pretendia disputar a Prefeitura de Porto nas eleições de 2024, mas foi preterido pela ex-deputada federal Mariana Carvalho (UB), que teve como vitorioso Leo Moraes, presidente regional do Podemos, numa eleição histórica, no segundo turno, quando venceu sem ter eleito nenhum dos 23 vereadores do seu grupo político. Os comentários dos últimos dias eram de uma união com Rogério governador e Máximo de vice.
Força – Não há dúvida que, caso ocorra a união de ambos para a disputa do Governo do Estado é uma parceria forte. Ambos já provaram, que são bons de votos em eleições anteriores. Máximo, antes de concorrer a deputado federal em 2022 era secretário de Estado da Saúde, e, durante a pandemia teve atuação destacada no combate e controle da covid-19. O reflexo veio nas urnas onde conseguiu somar mais de 85 mil votos. Já Rogério vem de uma escalada política vitoriosa, desde a passagem pela Câmara de Vereadores de Ji-Paraná, deputado federal e posteriormente senador eleito em 2018 com mais de 320 mil votos. Não há dúvida, que formam uma dupla de ótimo desempenho. Isso ficou evidente nas urnas em eleições anteriores. Ambos têm amplas condições de sucesso, caso realmente seja confirmada até o período das convenções (20 de julho a 30 de agosto) a dupla concorrendo à sucessão estadual. Quem viver verá...
Até recentemente somente dois dos 24 deputados estaduais estariam dispostos e concorrer a outros cargos nas eleições de outubro deste ano. Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), estão trabalhando em busca de novos cargos este ano disputando o Senado e a Câmara Federal, respectivamente +++ Hoje já teríamos mais um nome de considerável força eleitoral, o do presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) +++ Existe um movimento silencioso, mas ativo, trabalhando uma candidatura de Redano à sucessão estadual. Redano é um político vencedor +++ Nos últimos dias muitos comentários sobre o futuro político do empresário Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-senador. Inclusive de a possibilidade de uma candidatura a governador +++ Acir está trabalhando uma pré-candidatura, sim, mas não à sucessão estadual. Ele é um dos pretendentes, com muitas chances de sucesso a uma das vagas ao Senado +++ A rede de emissoras de rádio Antena Gospel 93,5 FM, comandada pelo competente Dirceu Fernandes em breve terá mais uma em Ouro Preto do Oeste. A Rádio Antena Gospel FM, a “Rádio de todas as Igrejas” estará no ar nos próximos dias, uma emissora 100% gospel.
