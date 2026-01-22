Donald Trump assina carta de criação do Conselho da Paz

Publicada em 22/01/2026 às 15h10
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (22), em Davos, na Suíça, a carta que oficializa a criação do Conselho da Paz, pouco depois de afirmar que o novo organismo vai atuar “em coordenação” com as Nações Unidas.
“A carta entra agora em vigor, e o Conselho da Paz passa a ser oficialmente uma organização internacional”, anunciou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante a cerimônia, que contou com a presença de líderes de países que aceitaram o convite de Washington para integrar o Conselho.
Segundo a Casa Branca, ao menos 35 dos cerca de 50 chefes de Estado e de governo convidados concordaram em participar da iniciativa. Ainda assim, Trump afirmou nesta quinta-feira que todos os países estão convidados a aderir ao Conselho da Paz.
