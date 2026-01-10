Desportivo Ariquemes enfrenta Sport Club Genus neste sábado (10) na Arena Renascer
Por Portal Guajará
Publicada em 10/01/2026 às 10h35
O município de Ariquemes está recebendo uma série de amistosas de futebol masculino.  

As partidas estão sendo realizadas pela equipe do Desportivo Ariquemes e acontecem na Arena Renascer. 

O primeiro jogo aconteceu no último dia (4), entre Desportivo Ariquemes e Ji-Paraná Futebol Clube, O Galo da BR levou a melhor e goleou por 10 x 2. 

Os amistosos fazem parte da preparação dos times para futuras competições regionais, estaduais, e nacionais, o Ji-Paraná Futebol Clube por exemplo, irá participar da Copa do Brasil neste ano de 2026. 

Agora a próxima partida será neste sábado (10), às 15:30, entre Desportivo Ariquemes e Sport Club Genus de Porto Velho. 

A iniciativa também fortalece o esporte de base e o futebol rondoniense. 

Esportes AMISTOSOS
