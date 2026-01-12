Deputado Alex Redano garante R$ 2,5 milhões para ônibus semi-leito transportar pacientes a Porto Velho

Publicada em 12/01/2026 às 13h50
Um investimento de R$ 2.582.000,00 já foi oficialmente empenhado pelo Governo de Rondônia para a aquisição de um ônibus semi-leito, que será utilizado no translado de pacientes que necessitam de atendimentos especializados em unidades de saúde de Porto Velho. O recurso é fruto de indicação parlamentar do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia.
A liberação foi formalizada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que autorizou a execução orçamentária do valor, garantindo a viabilização do projeto. Com o empenho realizado, o recurso está assegurado para a compra do veículo, que irá oferecer mais conforto, segurança e dignidade aos pacientes que precisam viajar longas distâncias em busca de tratamento.
O ônibus semi-leito será destinado ao transporte de moradores que dependem da rede pública para realizar consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos de média e alta complexidade na capital, fortalecendo a logística da saúde e reduzindo o desgaste físico e emocional dos pacientes.
De acordo com o deputado Alex Redano, o investimento reflete o compromisso do mandato com a saúde pública. “Nosso objetivo é garantir que as pessoas tenham acesso a um atendimento mais humano e digno. O transporte adequado é parte essencial do cuidado com o paciente, especialmente para quem precisa viajar para fazer tratamento”, destacou.
A prefeita Carla também agradeceu a destinação do recurso e ressaltou o impacto positivo da parceria institucional. “Quero agradecer ao deputado Alex Redano pelo compromisso com a nossa população e pela sensibilidade em direcionar esse recurso para a saúde. Esse apoio fortalece nosso trabalho e contribui diretamente para a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade”, afirmou.
