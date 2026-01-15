Deputado Alan Queiroz destina R$ 75 mil para fortalecer a saúde bucal em Candeias do Jamari

Publicada em 15/01/2026 às 09h53
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) atendeu a uma solicitação do parceiro Naldo do B&B e destinou R$ 75 mil para o município de Candeias do Jamari, valor que garante a aquisição de insumos e equipamentos odontológicos para o município. O recurso fortalece a rede pública de saúde, garantindo mais estrutura, qualidade e dignidade no atendimento à população.
O investimento permitirá melhores condições de trabalho aos profissionais da área e mais eficiência nos atendimentos odontológicos, refletindo diretamente na prevenção, no cuidado e na qualidade de vida dos moradores. Com a aquisição dos novos insumos e equipamentos, as unidades de saúde poderão ampliar e qualificar os serviços oferecidos, reduzindo demandas e proporcionando um atendimento mais humanizado à população.
O deputado Alan Queiroz destacou a importância de priorizar a saúde básica e o cuidado com a população. “Investir na saúde bucal é investir em dignidade e qualidade de vida. Esses R$ 75 mil vão garantir mais estrutura para os atendimentos odontológicos em Candeias do Jamari, oferecendo melhores condições tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Seguimos atentos às necessidades dos municípios e trabalhando para que os recursos cheguem onde realmente fazem a diferença”, completou.
Para o Naldo do B&B, a parceria com o deputado Alan Queiroz reflete em benefícios diretos para o município. “Essa parceria é fundamental para Candeias do Jamari. A destinação desse recurso vai fortalecer os atendimentos odontológicos e melhorar o dia a dia da população que depende do serviço público de saúde. Agradeço ao deputado pela sensibilidade e pelo compromisso com o nosso município”, finalizou.
A destinação dos R$ 75 mil para a saúde bucal em Candeias do Jamari representa mais um passo concreto na valorização da saúde pública e no cuidado com a população. A iniciativa garante investimentos que geram resultados reais e melhoram a qualidade de vida dos cidadãos.
