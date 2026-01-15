Denarc prende dupla com drogas e arma na zona sul de Porto Velho

Por pvhnoticias.com
Publicada em 15/01/2026 às 09h15
Publicada em 15/01/2026 às 09h15
Uma ação de Agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc), em atuação pela Operação Protetor das Fronteiras, prendeu nesta quarta-feira (14), os acusados Eliasmar, 35, e Marcos , 25.
A dupla foi flagrada com drogas e drogas e arma em uma boca de fumo na Rua Israel, bairro Monte Sinai, zona sul de Porto Velho.
Segundo o Denarc, a equipe recebeu denúncias que traficantes estariam fazendo transações com entorpecentes e durante a campana identificaram e abordaram os suspeitos.
Na pesquisa foi verificado que “Tatinha” saiu recentemente da cadeia onde respondia por tráfico. Com a dupla foram apreendidas porções de maconha, balanças de precisão, dinheiro e uma arma de fabricação caseira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!