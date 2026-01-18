Criminosos fazem novo ataque incendiário a provedor de internet

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 18/01/2026 às 10h20
Publicada em 18/01/2026 às 10h20
Criminosos voltaram a fazer ataque incendiário a provedor de internet na capital de Rondônia.
No final da noite deste sábado (17) dois bandidos em uma motocicleta fugiram após arremessarem coquetel molotov contra a fachada de uma empresa na Avenida Guaporé, próximo da Avenida Rio de Janeiro, na zona Leste.
Equipes da Polícia Militar foram chamadas e verificaram que por muita sorte o fogo não se alastrou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!