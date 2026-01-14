Clássico agita o Paulistão; Copa SP: definidos os confrontos; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 14/01/2026 às 08h30
Estaduais: Clássico agita a rodada do Paulistão. Vai começar o Carioca! Copa SP: definidos os confrontos da terceira fase. No Tabelinha: Barcelona pronto para o Estadual. Tecnologia no futebol e credenciamento no Rondoniense 2026.
Palmeiras e Santos duelam por mais três pontos no Paulistão Casas Bahia. Primeira rodada do Carioca começa hoje (14) de forma oficial. Duelos nos pênaltis marcam classificações pela Copinha.
Paulistão - A segunda rodada do Paulistão 2026 continua nesta quarta-feira (14) com três jogos que prometem testes importantes e afirmações. Em Indaiatuba, o Primavera estreia em casa no estádio reformado contra o embalado Mirassol. O grande destaque da noite é o clássico entre Palmeiras e Santos, na Arena Barueri, ambos com 100% de aproveitamento. Fechando a rodada, Ponte Preta e Velo Clube duelam no Moisés Lucarelli em busca da primeira vitória no estadual.
O Novorizontino reagiu no Paulistão 2026 ao vencer o Guarani por 2 a 0, na terça-feira (13), no Jorge Ismael de Biasi. Robson e Juninho marcaram os gols do Tigre, que chegou a três pontos e subiu provisoriamente para o quarto lugar. Já o Bugre segue com um ponto, caiu para a 11ª posição e se complica na tabela.
O Capivariano venceu a Portuguesa por 1 a 0, na terça-feira (13), no Carlos Colnaghi, pela segunda rodada do Paulistão. O gol da vitória saiu aos 46 do segundo tempo, com Daniel Baianinho. Foi o primeiro triunfo do time na elite do futebol, após 10 anos, chegando a três pontos e à 8ª posição. A Lusa segue sem pontuar e amarga a lanterna.
Copinha - A segunda fase da Copinha Sicredi foi marcada por emoção e decisões dramáticas. Palmeiras eliminou o Vitória nos pênaltis, após empate em 3 a 3, enquanto São Paulo e Red Bull Bragantino confirmaram o favoritismo e avançaram. O Fluminense também precisou das cobranças de pênaltis para seguir adiante. Houve goleadas, como Operário-PR e Internacional, além de surpresas que definiram os 16 classificados para a terceira fase, que já tem confrontos definidos e promete ainda mais equilíbrio.
Chapecoense x Grêmio; Mirassol x América-RN; Ceará x Grêmio Prudente; XV de Jaú x Guarani; Atlético-PI x América-MG; Botafogo-SP x Guanabara City-GO; Cruzeiro x Ponte Preta; Ferroviária x Santos; Red Bull Bragantino x Canaã-DF; Juventude x Botafogo; São Paulo x Operário-PR; Fortaleza x Itaquaquecetuba; Fluminense x Ituano; Palmeiras x Flamengo-SP; Santo André x Ibrachina; Internacional x Nacional.
Carioca - O Campeonato Carioca começa nesta quarta-feira (14) e abre a temporada Estadual com grandes expectativas. A primeira rodada terá duelos entre clubes tradicionais e favoritos ao título. Volta Redonda x Boavista abre o torneio, seguido de Fluminense x Madureira e Bangu x Flamengo. Na quinta (15), jogam Sampaio Corrêa x Nova Iguaçu e Portuguesa x Botafogo. A rodada termina em São Januário, com Vasco x Maricá. O formato mantém dois grupos, com os quatro melhores avançando ao mata-mata.
Barcelona fez sua pré-temporada na Bolívia. Futebol amador tecnológico.
Barcelona - O Barcelona Futebol Clube voltou a Porto Velho, após cerca de 20 dias de pré-temporada na Bolívia e agora concentra forças na estreia do Campeonato Rondoniense 2026. O período fora do país foi decisivo para melhorar o preparo físico e o entrosamento do elenco. Com o grupo definido, a comissão técnica ajusta os últimos detalhes visando o primeiro desafio, no dia 17, contra o União Cacoalense, fora de casa. A expectativa é que a preparação internacional faça a diferença na luta pelo título estadual.
Tecnologia - A internet e a tecnologia estão mudando a cara do futebol amador no Norte do Brasil. Celulares à beira do campo viraram ferramentas para organizar campeonatos, registrar gols e dar visibilidade a jovens talentos. Redes sociais, transmissões ao vivo e aplicativos aproximaram o futebol de várzea do modelo profissional, criando novas oportunidades. Apesar dos desafios de conectividade, a tecnologia fortalece o esporte comunitário e amplia sonhos na Amazônia.
Imprensa - A Federação de Futebol de Rondônia abriu o credenciamento da imprensa para a primeira rodada do Campeonato Rondoniense Sicredi 2026. Profissionais interessados devem acessar o site ffer.com.br, clicar no menu “Imprensa” e preencher o formulário disponível. O prazo vai até o meio-dia de sexta-feira, dia 16. O credenciamento é obrigatório para atuar nos jogos. A rodada começa no sábado (17), com Gazin Porto Velho x Rondoniense e União Cacoalense x Barcelona, e segue no domingo com Ji-Paraná x Guaporé.
