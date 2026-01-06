Chrisóstomo protesta após Bolsonaro sofrer queda na cela: “Isso é tortura!”

Publicada em 06/01/2026 às 15h06
Porto Velho (RO) - O deputado federal Coronel Chrisóstomo divulgou, nesta terça-feira (06), um vídeo e uma publicação em redes sociais nos quais afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro, custodiado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF), sofreu uma queda dentro da unidade, resultando em traumatismo craniano. Segundo o parlamentar, Bolsonaro precisou ser deslocado para avaliação médica e deveria receber atendimento hospitalar.
No vídeo, gravado em tom de alerta, Chrisóstomo afirma que “o presidente Bolsonaro teve uma queda na prisão, na Polícia Federal, e teve um traumatismo craniano”. Em seguida, declarou que a situação é “triste” e informou que o ex-presidente já estaria sendo encaminhado para uma avaliação mais aprofundada, com o objetivo de definir o tratamento adequado. O deputado acrescentou que acredita que Bolsonaro “deve ir para casa” e disse confiar que “o juiz do STF não vai mantê-lo na cadeia”. Ao final da gravação, pediu orações pela saúde do ex-presidente.
Além do vídeo, o parlamentar publicou um texto em que relata preocupação com a condição de Bolsonaro e critica a permanência do ex-presidente em uma delegacia da PF. Na postagem, Chrisóstomo escreveu que considera “inadmissível” a custódia nas condições descritas e classificou como “negligência” uma suposta demora para liberação do atendimento médico. No texto, o deputado utilizou a expressão “isso é tortura” e afirmou que “o médico da PF não queria liberar para ir ao hospital”, acrescentando que seria necessário “denunciar” a situação.
As declarações do deputado ocorreram após informações públicas sobre a queda sofrida por Bolsonaro durante a madrugada. De acordo com notas divulgadas pela Polícia Federal, o ex-presidente recebeu atendimento médico após relatar a queda. Em um primeiro comunicado, a PF informou que o médico da corporação constatou ferimentos leves, sem identificar necessidade de encaminhamento hospitalar imediato, tendo sido indicada apenas observação clínica.
Posteriormente, a Polícia Federal informou que atendeu a um pedido do médico particular do ex-presidente e que o encaminharia ao Hospital DF Star, em Brasília, para realização de exames. Em atualização posterior, a corporação esclareceu que eventual remoção para unidade hospitalar externa dependeria de autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
Nas redes sociais, Michelle Bolsonaro informou que o marido seguiria para o hospital para exames e pediu orações. Segundo ela, Bolsonaro passaria por avaliações médicas após o episódio da queda.
O diagnóstico foi confirmado pelo médico Cláudio Birolini, integrante da equipe que acompanha a saúde do ex-presidente. De acordo com o profissional, Bolsonaro apresentou um quadro de traumatismo cranioencefálico leve. Birolini afirmou que quedas com traumatismos representam uma das principais preocupações no contexto clínico do ex-presidente e que a equipe médica já havia alertado sobre esse risco.
Até o momento, as autoridades não divulgaram boletim médico detalhado com resultados dos exames nem confirmaram oficialmente se a remoção hospitalar foi efetivada. As manifestações públicas de Coronel Chrisóstomo permanecem restritas às declarações registradas no vídeo e na publicação em redes sociais, nas quais o deputado defende a saída de Bolsonaro da custódia e a priorização do atendimento médico.
