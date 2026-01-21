Cássio Gois leva lazer e dignidade ao bairro Jardim Vitória com construção de nova praça

Publicada em 21/01/2026 às 09h05
O bairro Jardim Vitória, no município de Cacoal, vive hoje um novo tempo. Uma comunidade que, por muitos anos, enfrentou dificuldades como a falta de água, ausência de infraestrutura e carência de espaços públicos adequados, agora colhe os frutos de investimentos que transformaram completamente a realidade local.Graças a uma parceria entre o deputado estadual Cássio Gois, a Prefeitura de Cacoal e lideranças comunitárias, o bairro está 100% asfaltado, conta com calçadas, meio-fio, iluminação em LED e água tratada, garantindo mais dignidade e qualidade de vida para os moradores.
Mesmo com os avanços significativos, ainda faltava um espaço de lazer que atendesse crianças, jovens e famílias. Sensível a essa necessidade, o deputado estadual Cássio Gois, cuja atuação é marcada por investimentos em cultura, esporte e lazer, destinou recursos para a construção de uma praça completa no bairro Jardim Vitória.
O investimento foi viabilizado por meio de uma parceria com o vereador Paulinho do Cinema, atendendo a um pedido do presidente do bairro, Agnaldo Xiru, e executado pela Prefeitura de Cacoal, com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, do prefeito Adailton Furia e do vice-prefeito Tony Pablo.
A nova praça contará com playground para as crianças, acessibilidade, bancos, área de convivência e uma estrutura moderna, oferecendo um espaço seguro e acolhedor para as famílias — algo inédito para a comunidade.
Para o presidente do bairro, Agnaldo Xiru, a conquista representa um marco histórico para o Jardim Vitória.
“Nossa comunidade só tem gratidão. Foram muitos anos enfrentando dificuldades, mas hoje vivemos uma nova realidade. Agradeço ao deputado Cássio Gois pelo olhar sensível com o nosso bairro, ao prefeito Adailton Furia, ao vereador Paulinho do Cinema e a todos que acreditaram nesse projeto. Essa praça é um sonho realizado, principalmente para nossas crianças e famílias”, destacou.
O deputado Cássio Gois reforça que investir em espaços públicos de lazer é investir diretamente no bem-estar das famílias, na valorização dos bairros e no fortalecimento do convívio comunitário.
A construção da praça simboliza mais do que uma obra física: representa respeito, cuidado com as pessoas e o compromisso de levar desenvolvimento a todas as regiões de Cacoal.
