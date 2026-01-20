Calendários de pagamento de 2026: confira as datas para servidoras e servidores ativos, aposentadas/os e pensionistas

Publicada em 20/01/2026 às 14h06
Com o objetivo de facilitar a organização financeira das servidoras e servidores ativos, aposentadas, aposentados e pensionistas, o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) reuniu as datas de pagamento das esferas: federal, estadual e municipal para 2026. Confira abaixo as informações detalhadas de cada esfera.
Esfera federal
Em 2026, as servidoras e servidores públicos federais continuarão recebendo suas remunerações no primeiro dia útil de cada mês. Casos específicos, como o adiantamento da gratificação natalina (13º salário), seguirão cronogramas diferenciados. Confira o calendário de pagamento federal:
Esfera estadual
O Governo de Rondônia publicou no Diário Oficial do Estado de Rondônia, o calendário anual de pagamento para 2026, contemplando as datas para servidores ativos, aposentados e pensionistas. O cronograma também inclui as datas de liberação das duas parcelas do 13º salário. Confira abaixo as datas de pagamento para o Estado de Rondônia:
Esfera municipal
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), publicou a Portaria nº 130/2025, estabelecendo o calendário anual de pagamento dos salários das servidoras e servidores municipais para 2026. Confira abaixo o calendário de pagamento para o município de Porto Velho:
Com as datas definidas para as esferas federal, estadual e municipal, o SINTERO espera facilitar o acesso às informações e garantir que todos possam se planejar com antecedência. Fique atento às datas e aproveite o ano de 2026 com mais controle e segurança financeira.
Confira o calendário completo dos pagamentos do ano de 2026 no link a seguir: https://sintero.org.br/noticias/geral/calendarios-de-pagamento-de-2026-confira-as-datas-para-servidoras-e-servidores-ativos-aposentadasos-e-pensionistas/4263
