Banda do Vai Quem Quer abre  sede do bloco com vendas de abadás e lançamento da campanha contra violência à mulher

Publicada em 13/01/2026 às 08h43
A Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), o maior bloco carnavalesco de rua da região amazônica, oficializa o início das atividades para o Carnaval 2026 nesta quarta-feira, 14 de janeiro. O evento marca a abertura da sede-museu do bloco e o lançamento de uma importante campanha social em parceria com o Ministério Público.
A solenidade de abertura, para autoridades, patrocinadores e imprensa, ocorrerá às 9h, na nova sede localizada na Avenida Joaquim Nabuco, 2368, Centro. Na ocasião, serão apresentados os novos bonecos gigantes do bloco e será lançada oficialmente a campanha “Se tem violência Contra a Mulher, a Banda mete a Colher”.
VENDAS DE ABADÁS
No mesmo dia, terá início a venda dos abadás. Como incentivo, um lote promocional único será oferecido por apenas R$ 70,00 por unidade. Esta oferta é válida exclusivamente durante o horário comercial da quarta-feira (14/01). Após esta data, os preços seguirão a tabela normal de lotes.
“Estamos dando a largada para um carnaval que promete ser histórico. Não é só sobre festa; é sobre comunidade, tradição e responsabilidade social. Por isso, ao lado do Ministério Público, levantamos a bandeira no combate à violência contra a mulher. Convidamos a todos para conhecer nossa sede, garantir seu abadá com preço especial e se programar para um calendário repleto de alegria”, afirma Siça Andrade, presidente da Banda do Vai Quem Quer.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!