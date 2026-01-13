“Eu estava me defendendo”: Ingrid Guimarães fala sobre posicionamento político no Roda Viva

Publicada em 13/01/2026 às 10h46
A participação de Ingrid Guimarães no Roda Viva desta segunda-feira (12) colocou em pauta não apenas a carreira da atriz e humorista, mas também os efeitos de sua decisão de se posicionar publicamente em temas políticos. Prestes a lançar o filme Minha Melhor Amiga, ao lado de Mônica Martelli, Ingrid revisitou momentos marcantes da trajetória profissional e destacou a influência das mulheres em sua vida pessoal e artística.
Durante a entrevista, a atriz explicou que nunca teve como objetivo assumir um discurso político, mas que a situação mudou quando passou a ser alvo de ataques e informações falsas relacionadas ao uso da Lei Rouanet em seus projetos. Segundo ela, o posicionamento surgiu como uma resposta às acusações que começaram a circular.
“Nunca me coloquei politicamente em nenhum momento da minha vida, mas chegou um momento que eu me coloquei porque eu estava me defendendo”, afirmou Ingrid. Na sequência, a artista reconheceu que a decisão teve consequências diretas no mercado em que atua. “E foi muito difícil para os meus filmes quando eu fui lançar, para os produtos que eu faço, para as publicidades que eu faço, foi super complicado”, completou.
Apesar de não demonstrar arrependimento, Ingrid avaliou que o impacto foi significativo, especialmente no lançamento de obras e em contratos comerciais. O relato evidenciou como o ambiente político polarizado pode interferir na recepção de produtos culturais, mesmo quando o artista não tem histórico de militância partidária.
Ao longo da conversa, Ingrid também relembrou sucessos que marcaram sua carreira no cinema e na televisão. Entre eles estão filmes como De Pernas pro Ar, Loucas para Casar, Fala Sério, Mãe! e Minha Irmã e Eu, além das séries Sob Nova Direção e Bom Sucesso. Juntas, as produções somam mais de 23 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros.
A entrevista reforçou o momento de reflexão vivido pela atriz, que equilibra novos projetos, revisita a própria história e avalia os custos e efeitos de ter levado debates políticos para um espaço antes ocupado apenas pelo humor e pelo entretenimento.
