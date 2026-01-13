“Eu tenho a senha”: João Gomes se derrete ao ver o filho cantar sua música

Publicada em 13/01/2026 às 10h39
Uma cena doméstica e espontânea tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira (12) e arrancou sorrisos dos fãs. O cantor João Gomes, de 23 anos, compartilhou um vídeo do filho Jorge, de apenas 1 ano, arriscando os primeiros versos de “Eu Tenho a Senha”, um de seus sucessos. Ao registrar o momento, o artista caiu na risada e resumiu o sentimento em poucas palavras: “Te amo”.
O vídeo rapidamente ganhou repercussão e atraiu comentários de colegas do meio artístico, que reagiram à cena de forma entusiasmada. Ivete Sangalo escreveu “Meu Deus”, enquanto Paolla Oliveira comentou “Aff que coisa linda”. Já Gaby Amarantos definiu o momento como “Preciosidade”. Também se manifestaram Cyda Moreno, com “Quanta fofureza”, e Lucy Alves, que escreveu “Que fofura meu Deus”.
Conhecido como o Rei do Piseiro, João Gomes costuma dividir momentos da vida pessoal com os seguidores, especialmente os relacionados à paternidade. Além de Jorge, o cantor também é pai de Joaquim, de 4 meses, ambos frutos do relacionamento com Ary Mirelle, de 23 anos.
A publicação reforçou o lado mais íntimo do artista e mostrou que, fora dos palcos, João Gomes vive uma fase marcada pela família e por registros simples que conquistam o público nas redes.
