Associação de Chupinguaia recebe R$ 120 mil para implementos agrícolas por meio de deputada Lebrinha

Publicada em 21/01/2026 às 08h40
O município de Chupinguaia recebe empenho no valor de R$ 120.000,00 para a aquisição de implementos agrícolas destinados aos produtores da Associação Nossa Aparecida. O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), a pedido do vereador Gardell Vinicius.
A destinação tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de trabalho dos produtores rurais da associação, ampliando a capacidade produtiva e a estrutura disponível para as atividades no campo.
Segundo a deputada, o investimento atende uma demanda direta dos produtores. “A agricultura familiar precisa de apoio para continuar produzindo e gerando renda. Esse recurso vai garantir mais estrutura, mais produtividade e melhores condições de trabalho para os produtores da Associação Nossa Aparecida”, afirmou Gislaine Lebrinha.
A parlamentar agradeceu ao vereador Gardell Vinicius pela parceria e pela apresentação da demanda, destacando a importância da atuação conjunta em favor do município. Também registrou o apoio do Governo de Rondônia no processo de liberação do recurso.
A liberação do empenho reforça o apoio à agricultura familiar em Chupinguaia e contribui para o fortalecimento da produção rural no município.
