Artigos esportivos começam a chegar às escolas municipais de Ji-Paraná

Publicada em 26/01/2026 às 08h25
Visando o início do ano letivo de 2026, a Secretaria de Educação de Ji-Paraná (Semed), adquiriu e começou a distribuição de artigos esportivos para as escolas municipais que oferecem aulas de educação física. São mais de 1000 itens que chegarão a 22 das 35 unidades educacionais.
São itens que variam de bolas de futsal, campo (infantil e juvenil), basquete, handebol, voleibol, cones, kits para badminton e tênis de mesa. “São artigos que só não vão chegar a todas as escolas municipais, porque boa parte delas é de educação infantil, e não possuem a disciplina de educação física”, explicou o secretário Robson Casula.
Segundo ele, os itens chegam para completar os estoques de materiais esportivos nas escolas. O secretário também afirmou que serão distribuídos colchonetes para os estudantes. “Nossa prioridade sempre será oferecer o que tem melhor tanto para alunos quanto para os professores”, frisou.
Na semana passada, a Semed iniciou a distribuição de 14 bebedouros (coluna, 20 litros), 3 bebedouros industriais (200 litros), 5 fornos microondas, 10 máquinas de lavar roupas (15 kg), 11 fornos elétricos, 17 batedeiras industriais, 20 fogões industriais, 10 fragmentadoras de papel, 39 liquidificadores industriais, 15 fornos industriais (a gás), 20 freezers (240 litros) e 15 geladeiras (280 litros).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!