“Apaixonada pela vida”: Bloco anuncia homenagem a Preta Gil no Carnaval

Publicada em 06/01/2026 às 11h13
O Camarote Expresso 2222 anunciou, nesta segunda-feira (5), que Preta Gil será a grande homenageada do Carnaval deste ano. A artista morreu em 20 de julho de 2025, vítima de câncer, e era reconhecida pela forte ligação com a folia e com a celebração da diversidade.
O anúncio foi feito por meio de uma publicação no Instagram do tradicional camarote, que chega à sua 26ª edição em Salvador. No comunicado, a organização destacou características marcantes da trajetória pessoal e artística de Preta Gil, ressaltando sua alegria, fé e presença constante no Carnaval.
“Na 26ª edição do Expresso 2222 homenageamos a dona da risada contagiante, a mulher feita de carnaval, alegria e fé. A amiga, mãe, avó, irmã e filha. A nossa Preta”, diz o texto divulgado pelo camarote.
A publicação reforça ainda que a homenagem busca eternizar o legado deixado pela artista. “Apaixonada pela vida e pelas pessoas, especialista em transformar tudo em festa. Em 2026 celebramos tudo que ela representa: amor, felicidade, amizade, força e fé. Para sempre em todas as nossas histórias de carnaval”, completa o comunicado.
A homenagem marca uma edição especial do Expresso 2222, que tradicionalmente reúne artistas, personalidades e convidados durante os dias de folia na capital baiana.
