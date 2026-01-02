Andressa Urach anuncia projeto com o filho e gera reação nas redes
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 02/01/2026 às 10h18
A sexta-feira (2) começou com forte repercussão nas redes após Andressa Urach revelar um novo projeto divulgado em seus perfis digitais. O anúncio envolveu a participação do filho, Arthur Urach, e rapidamente colocou o nome da criadora de conteúdo entre os assuntos mais comentados do dia.

Ao se manifestar sobre a decisão, Andressa afirmou que a iniciativa foi tomada após reflexão. “Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta”, declarou, acrescentando que a proposta teria surgido a partir de pedidos frequentes de seguidores. A explicação, porém, não impediu a reação imediata do público.

A resposta nas redes foi majoritariamente crítica. Internautas questionaram os limites da exposição familiar e cobraram responsabilidade pública, enquanto outros pediram esclarecimentos e apuração sobre o conteúdo anunciado. O debate ganhou força à medida que usuários relembraram episódios anteriores da trajetória de Andressa, marcada por decisões que costumam gerar ampla repercussão.

Com a nova polêmica, um comentário antigo da própria influenciadora voltou a circular. Em outra ocasião, ela havia reconhecido a forma como suas atitudes costumam ser recebidas: “Você já ouviu falar que a próxima notícia da Andressa Urach é sempre a pior”. A frase foi retomada por usuários como parte da discussão atual.

O episódio reacendeu debates mais amplos sobre ética, exposição de familiares e os limites da criação de conteúdo nas redes sociais, temas que seguem em evidência diante da repercussão do anúncio.

 

