Alerta: religar energia por conta própria aumenta risco de acidentes e pode ser fatal

Publicada em 20/01/2026 às 15h44
Religar a energia elétrica por conta própria, após o corte no fornecimento, pode colocar em risco a vida de moradores e causar sérios danos às instalações elétricas. O alerta é da Energisa Rondônia, que reforça a importância de seguir os procedimentos corretos para a religação, garantindo segurança e evitando acidentes.
Somente nos últimos dois anos, já foram registrados cinco acidentes fatais em Rondônia relacionados à autorreligação de energia elétrica. Os casos reforçam a gravidade da prática e o risco real à vida de quem tenta intervir na rede elétrica sem autorização e sem conhecimento técnico.
De acordo com a distribuidora, intervenções feitas sem autorização e fora dos padrões técnicos aumentam significativamente o risco de choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios, além de comprometer a qualidade da rede elétrica. Situações desse tipo são mais comuns do que se imagina e, na maioria dos casos, poderiam ser evitadas com a solicitação do serviço pelos canais oficiais.
“A religação feita de forma irregular expõe as pessoas a riscos desnecessários e, infelizmente, pode ter consequências fatais. O procedimento correto é simples, rápido e assegura que a energia volte com total segurança”, explica Thiago Caires, engenheiro de segurança da Energisa Rondônia.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que apenas a distribuidora pode realizar a religação do fornecimento. Além dos riscos à integridade física, a prática irregular pode resultar em penalidades, como novas suspensões e cobranças adicionais.
Energisa reforça orientações importantes para evitar acidentes:
Nunca tente religar a energia por conta própria, mesmo que o corte pareça simples ou temporário
Não mexa no medidor, disjuntor ou fiação externa, pois esses equipamentos oferecem alto risco de choque elétrico
Evite improvisos e ligações clandestinas, que podem causar incêndios e colocar toda a família em perigo
Em caso de falta de energia após o pagamento, procure imediatamente os canais oficiais da Energisa
Em situações de risco ou acidentes, mantenha distância da rede elétrica e acione os serviços de emergência
Atendimento facilita religação segura
Para evitar acidentes, a Energisa orienta que os consumidores utilizem os canais oficiais de atendimento, que funcionam 24 horas por dia. Após a regularização da situação, a religação é programada conforme os prazos definidos pela ANEEL, com equipes treinadas e equipamentos adequados.
Entre as opções de atendimento estão o telefone 0800 647 0120, o WhatsApp da Gisa (69) 99358-9673, o aplicativo Energisa On e o site
Comentários
Seja o primeiro a comentar!