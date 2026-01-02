“A Caixa já pode chorar agora”, diz Paulinha Leite após ganhar na Mega da Virada

Publicada em 02/01/2026 às 10h11
Conhecida por acumular vitórias em jogos de loteria, a ex-BBB Paulinha Leite voltou a chamar atenção nesta quinta-feira (1º) ao anunciar mais um prêmio. Pelas redes sociais, ela revelou que acertou uma quina na Mega da Virada, um dos concursos mais aguardados do ano.
Ao mostrar o bilhete premiado, Paulinha fez uma provocação direta à Caixa Econômica Federal, instituição com a qual mantém uma disputa judicial. “A Caixa já pode chorar agora”, escreveu a influenciadora, ao exibir os números sorteados: 59, 21, 32, 13 e 33.
Apesar de não ter acertado as seis dezenas — faltou o número 09 —, Paulinha garantiu um prêmio estimado em cerca de R$ 12 mil. O valor faz parte da premiação secundária do concurso, já que seis apostas acertaram todos os números e dividiram o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão, considerado o maior da história da Mega da Virada.
O sorteio estava previsto para a noite de quarta-feira (31), mas teve o resultado divulgado apenas na manhã desta quinta-feira, após problemas técnicos. Segundo a organização, o prêmio principal foi dividido entre dois bolões e quatro apostas simples.
Paulinha Leite afirma já ter acumulado aproximadamente R$ 40 milhões em prêmios ao longo dos anos, com mais de 30 vitórias em diferentes loterias. Ela também é fundadora de uma empresa especializada em bolões, que atualmente enfrenta um processo judicial contra a Caixa pelo direito de intermediar apostas, conforme noticiado pelo portal Metrópoles.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!