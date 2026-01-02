2026 é ano de Eleições Gerais, em vigor novas regras para quem pilota ciclomotores, trânsito de Porto Velho continua caótico e perigoso

Publicada em 02/01/2026 às 17h01
Ano Novo – Iniciamos um novo ano de enorme importância para o futuro do Brasil. Em outubro, ou seja, daqui a pouco mais de 9 meses teremos as Eleições Gerais, com reeleição à presidência da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas do Distrito Federal e dois Estados; Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Ano de enorme importância política, não somente pelas eleições de outubro, que poderão ser as últimas com a possibilidade de reeleição para os cargos executivos (presidente da República, governadores, prefeitos) e mandato de cinco e não de quatro anos. A expectativa é de um ano movimentado, pois só não teremos eleições a prefeito e vereador, que foram realizadas em 2024, com os eleitos assumindo em janeiro de 2025 e estão iniciando o segundo ano do mandato, ainda, de quatro anos.
Trânsito – O Brasil tem um dos trânsitos mais complicados do planeta. Em Porto Velho, por exemplo, semáforos são ignorados, assim com faixas de segurança, placas de sinalização, limite de velocidade, motoqueiros ultrapassando pela direita. O número de motocicletas circulando em Porto Velho é superior a 107 mil, além cerca de 127 mil automóveis. As motocicletas são em torno de 45% de os veículos automotores na Capital. A fiscalização, orientação, organização da Secretaria Municipal de Trânsito-Semtran é falha e não atende as mínimas condições necessárias para um tráfego seguro. A falta de agentes de trânsito nas ruas é um dos problemas e, os poucos existentes, estão mais preocupados em multar do que orientar, organizar e, se necessário, punir.
Mudanças – A partir de hoje, primeiro dia do ano quem pilota ciclomotores, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos (veículos ou dispositivos que possuem capacidade de se mover por conta própria, sem a necessidade de outro meio externo de propulsão) devem se atentar para a nova legislação que está em vigor. As novas regras valem para todo o País, de acordo com a Resolução 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito Contran). Ciclomotores devem ser registrados, licenciados e emplacados e seus condutores precisarão possuir Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A. Espelhos retrovisores, farol dianteiro, lanterna traseira, velocímetro, buzina e escapamento silencioso e, o uso de capacete e vestuário de proteção é obrigatório. O prazo para adequação terminou no dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2025.
Bicicletas – O registro e o licenciamento estão dispensados para as bicicletas elétricas, mas há exigências a serem cumpridas pelos proprietários. Dentre elas requisitos mínimos de segurança, como indicador de velocidade, sinalização noturna e campainha, e, conforme normas regulamentares, podem circular em ciclovias, ciclofaixas e áreas de pedestres. Em Porto Velho a circulação de ciclomotores ainda, é mínima, mas a tendência do portovelhense por veículos de duas rodas certamente continuará sendo elevado como nas motocicletas, mas a tendência do segmento é de aumentar a participação nas ruas da Capital de Rondônia. A Semtran e o Detran-RO devem somar forças para que seja realizado um amplo trabalho de revitalização no Trânsito em Porto Velho, que é caótico, perigoso e desorganizado.
Crime – A frase atribuída ao ex-presidente a França, Charles de Gaulle, que “o Brasil não é um País sério”, não é do saudoso grande líder francês. No livro Memórias da Imprensa Escrita”, o ex-embaixador do Brasil na França, Carlos Alves de Souza, assumiu em entrevista ao jornalista Luiz Edgar, na época correspondente do “Jornal do Brasil”, em Paris, a autoria da frase. Mas independente da procedência, do autor, ela espelha uma triste realidade brasileira. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase-RN) regulamentou a concessão de bolsa de apoio financeiro de R$ 500 a adolescentes e jovens que cumpriram medida socioeducativa ou restrição de liberdade durante seis meses. Estão “regulamentando” a criminalidade. É o fim da rosca...
Respigo
Um dos sérios problemas de Rondônia é a falta de voos comerciais interestaduais. Desde julho de 2023, Azul, Gol e Latam cortaram voos de Porto Velho e de cidades do interior (Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena) com sérios prejuízos para a economia regional +++ Sem opções de voos, devido ao corte de vários, com a alegação das aéreas, de “excesso de judicialização”, os rondonienses estão pagando preços absurdos, quando encontram assentos, e ficam sem opções de deslocamentos aéreos. Senadores, deputados (federais e estaduais), prefeitos, vereadores, entidades classistas, devem unir forças para exigir o retorno dos voos comerciais a Rondônia ou que o espaço aéreo seja aberto a empresas internacionais +++ Quem gosta de futebol pode assistir a partir de hoje (2) A Copa São Paulo, a tradicional Copinha (para atletas nascidos entre 2005 e 2010), que tem a participação de 132 equipes e está na 56ª edição. A final será no Estádio do Pacaembu, no dia 25, aniversário de São Paulo.
