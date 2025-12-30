Zé Felipe anuncia fim do namoro com Ana Castela e pede respeito

Publicada em 30/12/2025 às 10h14
O cantor Zé Felipe usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (29) para confirmar o término do relacionamento com a cantora Ana Castela. A relação havia sido oficializada em outubro deste ano e vinha sendo acompanhada de perto pelos fãs nas plataformas digitais.
No texto publicado, Zé Felipe afirmou que a decisão foi tomada de forma madura e sem conflitos. Ele destacou que o fim do namoro não teve relação com brigas, mas com a escolha de ambos por seguir caminhos individuais. “Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim”, escreveu, acrescentando que a experiência trouxe aprendizados pessoais importantes.
O artista também fez questão de ressaltar o carinho que mantém por Ana Castela e por sua família. Em tom afetuoso, citou os pais da cantora e pessoas próximas a ela, afirmando que todos seguem fazendo parte de sua vida. “Para deixar claro, eu amo a Ana”, declarou no comunicado.
Zé Felipe ainda pediu compreensão do público diante do término e criticou especulações comuns nas redes sociais. Segundo ele, boatos e versões distorcidas costumam surgir nesse tipo de situação e acabam afetando diretamente os envolvidos. O cantor afirmou que prefere ser o alvo de comentários do que ver a ex-namorada e a família dela expostos.
O relacionamento entre os dois começou a ganhar atenção pública no fim de junho, quando surgiram os primeiros rumores. Na época, Ana chegou a negar qualquer envolvimento. Meses depois, a presença frequente de Zé Felipe em shows da cantora e as publicações em clima de romance confirmaram o namoro, agora encerrado oficialmente.
