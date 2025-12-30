Xuxa critica fake news, rebate boatos antigos e diz sentir pena de quem acredita

Publicada em 30/12/2025 às 10h19
Durante a edição especial de Ano Novo do Programa Silvio Santos, exibida no domingo (28), Xuxa Meneghel voltou a abordar polêmicas que marcaram sua carreira ao longo dos anos. Em conversa com Patrícia Abravanel, a artista falou sobre boatos recorrentes, teorias sem fundamento e o impacto da desinformação, especialmente nas redes sociais.
Ao comentar rumores antigos que ainda circulam, Xuxa afirmou sentir compaixão por quem continua acreditando em versões distorcidas de sua trajetória. Segundo ela, muitas dessas histórias são reproduzidas sem qualquer checagem e ignoram o modo como sempre conduziu sua vida pessoal e profissional. A apresentadora ressaltou que sua carreira foi construída com transparência, fé e coerência.
Entre os temas citados, Xuxa ironizou acusações envolvendo um suposto “pacto”, rebatendo as insinuações com referências à própria espiritualidade. Ela afirmou que não faz sentido associar conquistas profissionais a esse tipo de narrativa e disse acreditar que esse tipo de boato se sustenta apenas pela repetição, não por fatos.
A apresentadora também comentou críticas direcionadas a trabalhos realizados no passado. Para Xuxa, muitas avaliações negativas partem de pessoas que não se dispõem a compreender o contexto das produções. Segundo ela, é mais simples rotular do que buscar informação ou promover um diálogo honesto sobre o conteúdo.
Outro ponto destacado foi a velocidade com que notícias falsas se espalham atualmente. Xuxa demonstrou preocupação com a prática de compartilhar informações sem confirmação, avaliando que a chamada “era das fake news” favorece interpretações equivocadas e julgamentos precipitados.
Ao encerrar a conversa, Xuxa reafirmou que sempre respondeu a ataques com clareza e franqueza. Segundo ela, a verdade continua sendo sua principal defesa e o caminho mais responsável diante de críticas públicas, reforçando a necessidade de mais cuidado na forma como histórias são contadas e disseminadas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!