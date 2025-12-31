“Vou dedicar essa vida para te fazer feliz”, diz Luan Santana em homenagem à filha

Publicada em 31/12/2025 às 10h02
O aniversário de 1 ano de Serena foi marcado por uma declaração pública do pai, o cantor Luan Santana. Nesta segunda-feira (29), ele usou as redes sociais para compartilhar registros da filha e escreveu um texto emocionado sobre a transformação provocada pela chegada da primogênita.
Na publicação, Luan descreveu como a paternidade mudou sua forma de enxergar a vida. “Serena, minha filha, é o seu primeiro ano de vida, vida essa que eu não conhecia antes de você chegar. O meu tempo aprendeu a se dobrar à sua presença”, escreveu o cantor, ao refletir sobre a nova fase pessoal.
O sertanejo também falou sobre o compromisso que assumiu a partir do nascimento da filha. “Agora eu vou dedicar essa vida para te fazer feliz, seja quais forem suas escolhas daqui em diante. Te amo, meu amor”, completou, reforçando o vínculo com a menina.
Ao encerrar a mensagem, Luan Santana fez referência à fé e ao apoio que Serena recebe. “Que Deus ilumine seus passos. Papai estará sempre aqui. Receba toda essa energia linda de tanta gente que te ama mesmo sem te conhecer”, escreveu.
As imagens publicadas mostram momentos de intimidade entre pai e filha. Em um dos registros, Luan aparece assistindo a um de seus audiovisuais com Serena no colo. Em outro, a menina surge interagindo com um piano de brinquedo, cena que o cantor destacou como uma possível herança musical.
Serena é fruto do casamento de Luan com Jade Magalhães. A pequena completou 1 ano no domingo (28) e também recebeu homenagem da mãe, que relembrou momentos do primeiro ano de vida da filha. “Parece que foi ontem, mas revendo meu álbum no celular nesse último ano, só dá você”, escreveu Jade.
Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram em 2008 e tiveram uma relação marcada por idas e vindas. Em 2024, retomaram o relacionamento e, em novembro do mesmo ano, oficializaram a união em uma cerimônia intimista realizada na casa do cantor, em Alphaville, na Grande São Paulo.
