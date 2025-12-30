Visto de filha é cancelado nos EUA e viagem de Viih Tube vira perrengue

Publicada em 30/12/2025 às 10h28
O que começou como uma viagem de fim de ano em família acabou se transformando em uma sucessão de contratempos para Viih Tube e Eliezer. O casal viajou para os Estados Unidos com os filhos Lua, de 2 anos, e Ravi, de 1, mas enfrentou dificuldades logo ao chegar ao país.
O episódio mais tenso ocorreu durante o processo de imigração. Já em solo norte-americano, Eliezer foi informado de que o visto de Lua havia sido cancelado. Segundo ele, o problema só foi identificado após o desembarque, o que aumentou a apreensão da família nas primeiras horas da viagem.
Ao explicar a situação, o influenciador detalhou que a filha possui dois passaportes: um antigo, de bebê, onde constava o visto, e outro válido. De acordo com o relato, o sistema da imigração indicava que o documento com o visto aparecia como roubado ou perdido. “Por questão de segurança, o visto acabou sendo cancelado automaticamente”, contou.
Após horas de espera e tensão, o impasse foi resolvido ainda durante a madrugada desta segunda-feira (29). Eliezer explicou que o agente de imigração anulou o visto no passaporte antigo e concedeu uma autorização temporária de permanência no país para a criança durante o período da viagem.
Além do problema com a documentação, outros imprevistos marcaram o início do passeio. A babá que auxiliaria nos cuidados com as crianças não conseguiu embarcar e uma das malas foi extraviada. A bagagem perdida era justamente a da primogênita, com roupas e itens essenciais, o que aumentou o desgaste logo na chegada.
Mesmo diante dos contratempos, Eliezer tratou a situação com bom humor. “Não tem jeito, nunca é normal. A gente tem a energia do perrengue. Não sei o que acontece”, comentou nas redes sociais, arrancando reações dos seguidores.
Superados os primeiros obstáculos, o casal confirmou que está em Orlando, na Flórida. A viagem marca a primeira visita de Lua e Ravi à Disney. Para simbolizar o início da experiência, Eliezer mostrou um café da manhã temático com uma profissional caracterizada como a princesa Aurora, do filme A Bela Adormecida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!