UNIR amplia oferta e abre seis novos cursos no Processo Seletivo 2026

Publicada em 02/12/2025 às 11h51
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) incluiu seis novos cursos de graduação no Processo Seletivo 2026, que oferecerá vagas para ingresso no primeiro e segundo semestres do próximo ano. Com a novidade, são
50 vagas a mais, elevando para 72 a quantidade de cursos ofertados e 3.185 o total de oportunidades gratuitas em cursos superiores da instituição.
A inclusão foi oficializada pelas retificação dos Editais para as vagas de Cotas e Ampla concorrência (que pode ser acessada aqui) e para vagas de Ações afirmativas (que pode ser acessada aqui). A inclusão de novos cursos no PS UNIR 2026 reforça o compromisso da UNIR com a interiorização e a ampliação da oferta de educação superior pública, gratuita e de qualidade em diferentes regiões do estado.
Os novos cursos contemplam quatro campi do interior e abrangem formações que vão desde áreas tradicionais, como Direito, Letras-Inglês e Engenharia Civil, até cursos tecnólogos alinhados às demandas regionais como a graduação em Gestão da Tecnologia da Informação e os tecnólogos em Aquicultura e em Gestão Comercial.
Segundo a reitora da UNIR, Marília Pimentel, a iniciativa está alinhada ao compromisso institucional de ampliar o acesso ao ensino superior público em Rondônia. “A UNIR tem buscado fortalecer sua atuação no estado, atendendo às demandas locais e ampliando oportunidades para novos perfis de estudantes”, destaca.
Novos cursos por campus
Ariquemes – Direito e Letras-Inglês, ambos no período noturno.
Presidente Médici – Tecnólogo em Aquicultura e Tecnólogo em Gestão Comercial, também à noite.
Cacoal – Gestão da Tecnologia da Informação (noturno).
Ji-Paraná – Engenharia Civil, em período integral.
Todos os cursos novos seguem o regime de vagas previsto no edital principal, contemplando reserva para diferentes modalidades de cotas e ações afirmativas e inclusão, além da ampla concorrência.
Inscrições - As inscrições, forma de seleção, regras e prazos para os novos cursos seguem as mesmas orientações do edital principal: são totalmente gratuitas e estão abertas até o dia 21 de janeiro de 2026, pelo site https://sistemas.unir.br/discente. A seleção é feita pela nota do Enem de qualquer edição entre 2016 e 2025.
Fique por dentro – Todas as informações oficiais, incluindo quadro de vagas, cronograma e orientações aos candidatos, estão disponíveis nos canais oficiais da universidade, no Portal da UNIR (unir.br) e também no Instagram @unir.rondonia). Dúvidas podem ser esclarecidas com o Serviço de Orientação do Usuário, o SOU UNIR, pelo WhatsApp: 2182-2016.
