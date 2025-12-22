“Uma família normal”: Bruna Biancardi fala da rotina com Neymar e as filhas

Publicada em 22/12/2025 às 10h08
Longe dos holofotes, Bruna Biancardi diz levar uma vida doméstica mais simples do que muitos imaginam. Em entrevista à revista Crescer, ela comentou como funciona a rotina ao lado de Neymar e das filhas do casal, contestando a ideia de uma casa sustentada por uma grande equipe de funcionários.
Segundo Bruna, a família preserva a privacidade e não se sente obrigada a rebater especulações. “Ninguém sabe. Somos muito discretos com a nossa vida pessoal. As pessoas criam várias ideias, e eu deixo pensar”, afirmou. A influenciadora explicou que, com o tempo, deixou de tentar provar algo aos outros. “A vida é nossa, somos nós que a vivemos”, completou.
Ela também destacou que Neymar participa ativamente dos cuidados com as crianças. De acordo com Bruna, o jogador assume tarefas cotidianas sem distinção. “Ele troca a fralda das meninas quando preciso, quando peço ou quando percebe que está suja, e elas sempre dormem com a gente. Somos pai e mãe, uma família normal, como qualquer outra”, contou, ao reforçar que ambos exercem os papéis de pai e mãe de forma presente.
Outro ponto citado por Bruna foi a convivência próxima durante a noite. A influenciadora revelou que dividir a cama com as filhas é algo frequente, contrariando suposições comuns sobre a criação das crianças em famílias famosas. “As pessoas devem pensar que há muitas pessoas aqui para fazer tudo, mas não é nada disso”, relatou, ao explicar que a filha mais velha dormiu com o casal até completar um ano e ainda costuma ir para a cama dos pais.
Além das duas filhas com Bruna, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano e 5 meses, fruto de um relacionamento anterior com Amanda Kimberlly.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!