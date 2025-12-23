Um Natal mais feliz para as crianças e adolescentes atendidos pelos programas sociais da Prefeitura 

Por Assessoria
Publicada em 23/12/2025 às 14h28
Na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito Jeverson Lima e a primeira-dama e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), Leidiane Lima, realizaram a entrega dos presentes de Natal para as crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).
Os presentes foram adquiridos por meio da campanha Natal Feliz, desenvolvida pela Semdes, onde os sonhos escritos pelos alunos foram adotados por servidores da Prefeitura. Entre os pedidos atendidos estavam maquiagem, roupas, acessórios, bicicletas, patins, entre outros.
O prefeito destacou que o momento foi marcado por muita alegria. “Ver o sorriso no rosto de cada criança é muito gratificante”, disse.
