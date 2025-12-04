Trump disse que teve conversa

Publicada em 04/12/2025 às 11h16
Presidentes conversaram por cerca de 40 minutos nesta terça-feira (2). 'Aguardo com expectativa o reencontro com ele em breve. Muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada!', escreveu o republicano, sobre o telefonema.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (2) que teve "uma conversa muito boa" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Trump, o diálogo incluiu temas como comércio e sanções impostas a autoridades brasileiras.
Em um post na sua rede social, Trump disse também que aguarda "ansiosamente" um reencontro com o brasileiro e que "muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada".
Os dois presidentes conversaram por telefone nesta terça durante cerca de 40 minutos. Durante a ligação, Lula defendeu a retirada de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros que ainda são alvos de sobretaxas, segundo informações do Palácio do Planalto.
"Falamos sobre comércio. Falamos sobre sanções porque, como você sabe, eu impus sanções relacionadas a certas coisas que aconteceram", disse, quando questionado por jornalistas sobre o teor da conversa com Lula.
“Mas tivemos uma conversa muito boa. Eu gosto dele, muito bom. Tivemos algumas boas reuniões, como você sabe, mas hoje tivemos uma conversa muito boa.”
Instantes depois, Trump fez um post sobre a conversa:
"Tivemos uma conversa muito produtiva com o Presidente Lula do Brasil. Entre os assuntos discutidos, estiveram o comércio, como nossos países poderiam trabalhar juntos para combater o crime organizado, as sanções impostas a diversas autoridades brasileiras, tarifas alfandegárias e vários outros temas. O Presidente Lula e eu estabelecemos uma relação em uma reunião que ocorreu nas Nações Unidas, e acredito que isso preparou o terreno para um diálogo e acordos muito bons no futuro. Aguardo ansiosamente um reencontro e uma conversa com ele em breve. Muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada!"
