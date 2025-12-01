Trump confirma conversa telefônica com Maduro, mas evita dar detalhes

Publicada em 01/12/2025 às 11h04
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo (30) que conversou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas não revelou o conteúdo da discussão entre os dois.
"Não quero comentar sobre isso. A resposta é sim", disse Trump ao ser questionado se havia falado com Maduro. Ele conversou com repórteres a bordo do avião presidencial Air Force One. "Não diria que foi boa nem ruim. Foi uma ligação telefônica", completou.
A ligação, revelada pelo "The New York Times", teria ocorrido no fim de semana passado. Fontes ouvidas pelo jornal afirmam que ambos discutiram a possibilidade de um encontro nos EUA, embora não haja reunião marcada.
O jornal informou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também participou da chamada. Ele é um dos principais críticos do regime de Maduro dentro do governo americano. Não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo da conversa.
Ainda segundo o NYT, a ligação aconteceu dias antes de entrar em vigor a decisão do Departamento de Estado de classificar o Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira. Os EUA acusam Maduro de liderar o grupo criminoso.
Trump já vinha sinalizando abertura para um diálogo com Maduro. O presidente venezuelano, por sua vez, afirmou estar pronto para um encontro “cara a cara”.
Quando questionado se seus comentários sobre o espaço aéreo significavam que os ataques contra a Venezuela eram iminentes, Trump disse: "Não tire conclusões sobre isso."
