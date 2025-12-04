Transposição 2025: confira a Portaria publicada no Diário Oficial da União-DOU em novembro

Por SINDSEF-RO
Publicada em 04/12/2025 às 14h29
O Diário Oficial da União publicou a PORTARIA CEEXT/SRT/MGI Nº 12.205, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025, com a lista de servidoras e servidores de Rondônia transpostos para o quadro em extinção da administração pública federal.
Em caso de dúvidas, as servidoras e os servidores podem se dirigir à Sede Administrativa do SINTERO em Porto Velho ou a uma das 11 regionais.
Acesse o documento completo aqui.
