Transplante de pele é realizado em paciente com queimaduras graves no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Publicada em 03/12/2025 às 10h55
O governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (1º), pela quarta vez, no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, um transplante de pele em um paciente do município de Ariquemes, vítima de queimaduras graves. O tecido doado veio do Banco de Pele de Porto Alegre e permitirá a recuperação da área afetada.
A cirurgiã plástica responsável pelo setor de queimados, Flávia Lenzi, explicou a importância do procedimento. “O enxerto funciona como uma pele temporária, protegendo o paciente até que sua própria pele se regenere. Em casos de grandes áreas expostas, há risco elevado de perda de líquidos, desidratação e infecções. O transplante ajuda a estabilizar o quadro e favorece a cicatrização.”
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, destacou o esforço conjunto das equipes. “Esse resultado é fruto da logística entre os profissionais de Rondônia e Porto Alegre, com um único objetivo: devolver qualidade de vida ao paciente. A mobilização garantiu que o tecido doado fosse aproveitado da melhor forma.”
A pele doada chegou a Porto Velho no dia 18 de novembro, e foi recebida no aeroporto pela equipe médica, que a encaminhou imediatamente ao hospital para preparação e realização do transplante. Segundo a coordenadora da Central de Transplantes de Rondônia, Edcleia Gonçalves, o sucesso dependeu da integração das equipes. “Toda a logística foi planejada para que o paciente estivesse pronto para receber o enxerto. O empenho e a sintonia dos profissionais foram fundamentais para a efetividade do procedimento”, frisou.
TRANSPLANTES EM RONDÔNIA
O transplante de pele é indicado para acelerar a cicatrização, reduzir infecções e melhorar a função e estética da pele em pacientes queimados. Em Rondônia, este foi o quarto procedimento realizado na rede pública. O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro também é referência em outros transplantes:
Primeiro transplante ósseo da Região Norte
Mais de 1.000 transplantes de córnea realizados
13 transplantes ósseos já concluídos até o momento
