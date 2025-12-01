Tamanduá-bandeira reaparece no Parque Circuito e SEMA reforça orientações de segurança

Publicada em 01/12/2025 às 16h42
Frequentadores do Parque Circuito tiveram uma surpresa na tarde deste domingo (30) ao avistar um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) circulando pela área verde. O parque, mantido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), é uma das unidades urbanas de Porto Velho com fragmentos florestais que permitem a presença de animais silvestres.
O tamanduá-bandeira é classificado como Vulnerável à extinção pelo ICMBio e tem sido observado com menor frequência em áreas urbanas. Para técnicos da SEMA, o registro reforça a relevância ecológica do Parque Circuito e a necessidade de manter os corredores verdes que conectam ambientes naturais dentro da cidade.
“Esse tipo de registro mostra que o parque cumpre um papel ambiental importante. A presença de fauna de grande porte indica equilíbrio ecológico e reforça a importância da preservação das áreas verdes urbanas”, informou a SEMA.
Como agir ao encontrar animais silvestres
A SEMA orienta que os visitantes:
- Mantenham distância e não tentem tocar ou alimentar o animal;
- Evitem movimentos bruscos ou corridas para não provocar reação defensiva;
- Redobrem a atenção com crianças e cães;
- Em caso de comportamento estranho, risco ou animal ferido, acionem a Patrulha Ambiental (BPA), a SEMA ou o IBAMA.
O tamanduá-bandeira não costuma ser agressivo, mas possui garras utilizadas para defesa quando se sente ameaçado. A distância segura protege tanto o visitante quanto o animal.
Importância do registro
A aparição reforça o valor ecológico do Parque Circuito como área de convivência entre cidade e natureza. Porto Velho está inserida em um dos biomas mais diversos do país, e a presença da fauna silvestre evidencia essa relação.
“A preservação da fauna é uma responsabilidade coletiva. Respeitar o espaço do animal e seguir as orientações garante a segurança de todos e contribui para a proteção das espécies”, destacou Vinicius Miguel, secretário da SEMA.
