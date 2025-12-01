Soluções da Madeira Agro Spark elevam a eficiência do agronegócio; Sistema de Gestão da Captação de Leite foi um dos destaques

Publicada em 01/12/2025 às 16h23
A busca por maior produtividade, redução de custos e sustentabilidade tem guiado a transformação do agronegócio em Porto Velho. Nesse cenário, a Madeira Agro Spark ganhou destaque, durante a primeira edição da Agrotec, ao oferecer soluções tecnológicas que modernizam o campo e impulsionam o desenvolvimento de produtores rurais da região.
Entre as soluções construídas a partir das demandas do campo, destaque para Sistema de Gestão da Captação de Leite. O Leite Bom é um sistema que digitaliza todo o processo de captação de leite, eliminando registros manuais e garantindo precisão nos dados coletados pelos transportadores. A solução reduz erros, evita fraudes, padroniza o controle de qualidade e oferece aos gestores uma visão clara e confiável da matéria-prima recebida, facilitando a análise e a tomada de decisões nas indústrias lácteas.
Outra solução foi a Rastreabilidade da Cadeia Animal, Olímpia Sistemas, que Garante rastreabilidade completa, segurança jurídica e transparência desde a fazenda até o frigorífico, conectando notas fiscais, logística, eventos e documentos em um fluxo único e confiável. Já o Runect ERP Agro é um módulo inteligente da plataforma Runect que centraliza toda a rotina do produtor: atividades diárias, produção, gastos, estoque, sanidade, vendas e informações da fazenda. Com inteligência artificial, o sistema analisa os dados registrados, detecta riscos, identifica quedas de produtividade e sugere ações práticas, acionando técnicos quando necessário.
Já a Plataforma de Comercialização Direta com Rastreabilidade, O Mais-Feira, transforma o Caderno de Campo Digital da Muito Verde em um canal de vendas direto entre produtor e comprador. A solução utiliza informações já registradas na rotina da fazenda: plantio, manejo, insumos, previsão de colheita; para criar ofertas automaticamente, sem burocracia.
A Plataforma Integrada de Monitoramento, Automação e Agricultura Inteligente, a Visão Ro Tech House é uma startup especializada em monitoramento inteligente, segurança patrimonial, automação, visão computacional, análise de dados, inteligência artificial e georreferenciamento. Atuamos conectando dispositivos, sensores, câmeras, IoT e algoritmos inteligentes para transformar a gestão de propriedades urbanas, rurais e industriais.
As equipes vencedoras terão acompanhamento e mentoria pelos próximos 30, 60 e 90 dias para avançar no desenvolvimento das propostas. A Agrotec 2025 é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, com apoio da Semagric, Semtel, Funcultural, ADPVH, SMCL e Sebrae, fortalecendo o setor agroindustrial da capital.
