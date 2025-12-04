SINTERO realiza último Sistema Diretivo de 2025 e define estratégias para o próximo ano

Publicada em 04/12/2025 às 08h19
Nos dias 1º e 2 de dezembro, a Diretoria Estadual do SINTERO participou do último Sistema Diretivo de 2025, encontro que reuniu toda a executiva e dirigentes de todas as regionais para alinhar prioridades, avaliar o ano e projetar estratégias para fortalecer a atuação sindical em 2026.
A pauta contemplou informes gerais, atualização sobre ações em andamento e a discussão de temas internos que orientam o funcionamento democrático do sindicato. O objetivo foi garantir que o SINTERO encerre o ano com organização e comece 2026 com metas bem definidas.
Plano de Valorização 2026 é aprovado e protocolado na Seduc
Durante o encontro, a direção estadual aprovou o Plano de Valorização com as pautas prioritárias de 2026, documento que reúne reivindicações estruturantes para a categoria. O plano já foi protocolado junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e será tratado nas próximas rodadas de negociação com o governo.
Formação sindical e análise do Piso dos/as Funcionários/as
O Sistema Diretivo também teve um momento dedicado à formação sindical, conduzido pela Secretaria de Formação do SINTERO. A atividade contou com a palestra do diretor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Eduardo Ferreira, que aprofundou dois temas centrais para a categoria: o Piso Salarial dos Funcionários da Educação e o Projeto de Lei 2.531/2021, que trata da política nacional de valorização profissional das técnicas e técnicos.
A discussão contribuiu para qualificar a compreensão das lideranças sobre os desafios legais e políticos relacionados a esses assuntos e reforçou a necessidade de atuação conjunta entre SINTERO, CNTE e demais entidades nacionais na defesa de direitos e no avanço das pautas da educação.
As deliberações, o debate político e o fortalecimento das estratégias coletivas consolidam as bases para um 2026 de atuação propositiva. A partir das pautas aprovadas e do diálogo já iniciado com a Seduc, o SINTERO segue mobilizado para transformar as reivindicações em conquistas concretas para trabalhadores e trabalhadoras da educação em todo o estado.
