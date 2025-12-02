SINTERO participa de oficina do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE sobre Registro Sindical

Publicada em 02/12/2025 às 14h09
No dia 27 de novembro, o SINTERO participou de uma oficina promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), voltada a orientar os sindicatos sobre as alterações nas regras do Registro Sindical. Representando a entidade, esteve Judith Campos, da Secretaria de Assuntos Educacionais.
A oficina apresentou as mudanças nas exigências legais para o registro sindical e capacitou as/os participantes a acompanhar a situação das entidades junto ao Ministério. Entre os temas abordados, destaque para o uso do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) como usuário externo, garantindo maior praticidade no envio de documentos e no acompanhamento de processos.
O encontro fez parte da Semana da Negociação Coletiva e Diálogo Social, possibilitando a troca de experiências entre os sindicatos e o esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos administrativos, atualizações normativas e boas práticas de representação sindical.
Com a atualização adquirida na oficina, o SINTERO se mantém preparado para agir rapidamente diante das novas exigências e continuar garantindo que os trabalhadores da educação tenham sua representação sempre ativa e segura.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!