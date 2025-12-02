SINTERO alerta: prova de vida para nascidos em dezembro deve ser feita até o dia 31

Publicada em 02/12/2025 às 08h32
O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia (SINTERO) lembra aos aposentados, aposentadas e pensionistas da educação, nascidos em dezembro, sobre a necessidade de realizar a prova de vida até o dia 31 deste mês. Este procedimento é fundamental para assegurar que os pagamentos de aposentadoria e pensão continuem regulares e sem interrupções.
Para aqueles em condições de saúde incapacitantes, é possível solicitar uma visita domiciliar de um assistente social do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon). Nesse caso, o curador legal deve agendar a visita entrando em contato com o Iperon e garantindo que o procedimento seja realizado com segurança e dentro do prazo.
Não deixe para a última hora! Realize a prova de vida e mantenha seus benefícios em dia. Para mais informações, entre em contato pelo número (69) 3212-9334.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!