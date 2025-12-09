SINJUR promove encontro do sistema diretivo em Ji-Paraná para definir pautas e estratégias para 2026

Publicada em 09/12/2025 às 08h14
O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) realizou, na última sexta-feira (5), um encontro do sistema diretivo no Maxímus Hotel, em Ji-Paraná, município localizado na região central do estado. A reunião reuniu dirigentes sindicais para debater temas estratégicos e alinhar as principais pautas de atuação do sindicato para o ano de 2026.
Entre os assuntos tratados, um dos principais destaques foi a Reforma Administrativa (PEC 38/2025). Durante o encontro, a diretoria discutiu os possíveis impactos da proposta caso seja aprovada, as categorias que poderão ser afetadas e o atual cenário nacional de enfrentamento à PEC. Nesse momento, ficou pactuado que todos atuarão juntos na luta para convencer os oito deputados federais de Rondônia a se posicionarem contra a proposta.
Também foram discutidas as ações já adotadas pelo SINJUR e as estratégias para ampliar o engajamento dos servidores e da sociedade no debate em defesa do serviço público.
Outro ponto central da reunião foi a ampliação da base sindical, com discussões sobre a possibilidade de ingresso de outras categorias, experiências existentes em outros sindicatos, benefícios potenciais, cuidados necessários e os procedimentos administrativos e estatutários para viabilizar eventual expansão.
A pauta incluiu ainda projetos estruturantes do sindicato dentro do eixo “30 anos em 3 anos”, que prevê reformas e construções de sedes e hotéis de trânsito. O Sistema Diretivo aprovou a ampliação das hospedagens em Porto Velho, a reforma e ampliação do Hotel de Trânsito de Ji-Paraná e a construção do Hotel de Trânsito em Vilhena, composto por três chalés e um salão de festas. Todas as iniciativas têm como foco o aumento do conforto e da segurança dos filiados, além de incluir análise de custos, prazos e viabilidade financeira das obras.
As pautas reivindicatórias para 2026 também estiveram no centro das discussões, incluindo ajustes no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e a intensificação das visitas às comarcas, com apoio dos delegados sindicais, para levantamento das principais demandas dos servidores.
Por fim, o encontro abordou a necessidade de fortalecer o diálogo institucional com a nova gestão do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) para o biênio 2026/2027, que será presidida pelo desembargador Alexandre Miguel. Destacou-se a importância de manter uma relação baseada no diálogo, na transparência e na defesa dos direitos dos servidores.
Ao final da reunião, a direção do SINJUR reforçou a importância da unidade sindical e da participação ativa dos dirigentes para enfrentar os desafios futuros, reafirmando o compromisso com uma atuação firme, organizada e propositiva em defesa dos servidores do Judiciário de Rondônia.
