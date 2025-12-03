SINDSEF-RO realiza “Plantão NA e NI” nesta sexta-feira (05) em Porto Velho, atendimento também será levado ao interior

Publicada em 03/12/2025 às 09h07
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO) convoca os servidores da transposição para uma importante ação de atendimento e esclarecimentos nesta semana. Nesta sexta-feira, dia 05 de dezembro, será realizado o Plantão NA e NI, focado nas demandas e dúvidas referentes ao Nível Auxiliar (NA) e Nível Intermediário (NI).
A atividade terá início às 08h e ocorrerá na Sede Administrativa do sindicato em Porto Velho, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 1789, no Centro.
Atendimento aberto a todos
A Diretoria Executiva reforça que o convite se estende a todos os servidores da transposição, independentemente de estarem filiados ou não à entidade. O objetivo é garantir que a categoria esteja amplamente informada e munida das orientações necessárias para evitar falsas divulgações.
Extensão às Coordenações Regionais
Compreendendo a necessidade de alcançar a base em todo o estado, o Sindsef-RO informa que este atendimento especializado não ficará restrito à capital. A ação será estendida para algumas coordenações regionais no interior de Rondônia. O calendário oficial com as datas e municípios contemplados será divulgado em breve nos canais oficiais do sindicato.
Compareça, tire suas dúvidas e fortaleça a nossa mobilização.
Plantão de atendimento e esclarecimentos (NA e NI)
Sexta-feira, 05/12
A partir das 08h
Sede Administrativa do Sindsef-RO (Rua Marechal Deodoro, 1789 – Centro, Porto Velho)
Público: Todos os servidores da transposição (filiados e não filiados)
Sindicato é pra lutar! – Gestão 2023/2025
