Servidores da Defensoria Pública de Rondônia fundam Associação e fazem visita ao Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário

Publicada em 03/12/2025 às 13h40
Servidores da Defensoria Pública do Estado de Rondônia deram um passo importante no fortalecimento da representatividade da categoria ao fundarem a Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (ASDPERO). Como primeira agenda institucional após a criação da entidade, a diretoria da associação realizou, na tarde desta terça-feira (3), uma visita ao Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR).
A reunião teve como objetivo buscar experiências, orientações e aconselhamento junto à diretoria do SINJUR, entidade com trajetória consolidada na representação de servidores públicos, especialmente no que diz respeito à organização administrativa, atuação institucional e defesa de direitos.
Participaram da visita o presidente da ASDPERO, Rafael Pereira da Silva, o vice-presidente Wesley Barbosa da Silva, o tesoureiro Marcos Queiroz de Oliveira, a 1ª secretária-geral Eliana Soares do Nascimento e a 2ª secretária-geral Viviane Selhorst e Silva Crochi Ledesma. A diretoria destacou que a criação da associação nasceu da união dos servidores da Defensoria Pública, com o propósito de fortalecer o diálogo interno, ampliar a representatividade da categoria e atuar de forma organizada em prol da valorização do quadro administrativo.
Durante o encontro, a diretoria do SINJUR parabenizou a iniciativa e compartilhou experiências acumuladas ao longo dos anos, reforçando a importância do associativismo como instrumento democrático de fortalecimento do serviço público. Foram discutidos temas como organização interna, gestão, relacionamento institucional e construção de pautas coletivas.
A ASDPERO passa a ser conduzida pela chapa “Uma Defensoria melhor para todos”, formada por servidores de diferentes comarcas e áreas de atuação da Defensoria Pública. Além do presidente Rafael Pereira da Silva e do vice-presidente Wesley Barbosa da Silva, a diretoria conta com Marcos Queiroz de Oliveira na tesouraria, Eliana Soares do Nascimento como 1ª secretária-geral e Viviane Selhorst e Silva Crochi Ledesma como 2ª secretária-geral.
O Conselho Fiscal é composto por Pedro Cezar da Silva Menezes Júnior, Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta e Regiana Rocha de Oliveira, tendo como suplentes Marcos Lucas Alencar da Silva, Kerly Viana Cherubini e Carolina Cavalcanti Perazzo Franco.
Segundo as entidades, a fundação da ASDPERO representa um avanço na organização dos servidores da Defensoria Pública de Rondônia e fortalece o diálogo institucional entre categorias do serviço público. O encontro marcou o início de uma relação de cooperação entre a associação e o SINJUR, com perspectiva de parcerias futuras e atuação conjunta em defesa da valorização dos servidores e do fortalecimento das instituições públicas no estado.
