Serviços de drenagem são realizados pelo governo no município de Parecis em parceria com a prefeitura

Publicada em 20/12/2025 às 08h35
O governo de Rondônia está realizando obra de drenagem profunda em cerca de 3 quilômetros de extensão em Parecis, melhorando a infraestrutura urbana do município. Os serviços estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com 700 metros da drenagem já concluídos, incluindo a construção de caixas receptoras de água pluvial com tampas, estrutura essencial para o escoamento correto das águas e preservação da via.
A intervenção é realizada por meio de parceria entre o governo do estado e a Prefeitura de Parecis, unindo esforços para transformar ruas e avenidas, melhorando a trafegabilidade e solucionando partes essenciais de acúmulo de água, especialmente durante o período chuvoso.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra reflete a parceria com os municípios e o compromisso do estado com soluções duradouras. Segundo ele, investir em drenagem é garantir infraestrutura de qualidade, prevenindo a via e proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a população local.
As obras de infraestrutura urbana irão proporcionar mais mais desenvolvimento para a população
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que a obra traz benefícios que vão além da intervenção imediata, contribuindo para a organização e o bom funcionamento da infraestrutura urbana do município. “Além de contribuir para a solução de uma demanda recorrente, a intervenção facilita a manutenção das vias ao longo do tempo e reduz a necessidade de intervenções frequentes. É um trabalho que organiza o sistema urbano e favorece um ambiente mais seguro e funcional para a população.”
O encarregado da obra, Rogério Nicácio, responsável pelo acompanhamento diário dos serviços, enfatizou o andamento dos trabalhos e o cuidado na execução. “Já conseguimos concluir 700 metros da drenagem, seguindo rigorosamente o projeto e as orientações técnicas. Cada etapa é executada com atenção, porque sabemos que essa estrutura vai fazer a diferença para o município, principalmente no período chuvoso.”
