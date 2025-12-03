Semusa realiza Dia D de vacinação com Influenza Trivalente em Rolim de Moura e Nova Estrela

Publicada em 03/12/2025 às 09h29
A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) promoveu, no último sábado (29), o Dia D de vacinação contra a Influenza Trivalente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Rolim de Moura e no distrito de Nova Estrela. A mobilização foi realizada das 13h às 18h e teve como objetivo ampliar a proteção da população antes do período de maior circulação do vírus.
A vacina Influenza Trivalente aplicada na campanha protege contra três tipos de vírus: H1N1, H3N2 e Influenza B, garantindo uma cobertura mais ampla contra as principais cepas que circulam no país.
O evento também contou com a presença dos personagens Zé Gotinha e Maria Gotinha, que interagiram com as crianças, animaram o público e ajudaram a incentivar as famílias a atualizarem seus cartões de vacinação.
Durante a ação, foram aplicadas mais de 1.000 doses. O atendimento por unidade ficou assim distribuído:
• UBS Centro Norte: 211 doses aplicadas
• UBS Albert Sabin: 98 doses
• UBS Planalto: 170 doses
• UBS Beira Rio: 120 doses
• UBS Jardim Tropical: 110 doses
• UBS Nova Estrela: 72 doses
• Policlínica: 129 doses
• UBS Cidade Alta: 164 doses
A SEMUSA reforça que a imunização é essencial para reduzir casos graves de gripe e complicações respiratórias, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades. A vacinação segue disponível nas UBSs durante a semana, conforme a disponibilidade de doses.
