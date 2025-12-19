Semusa promove palestras educativas sobre prevenção da dengue em escolas

Publicada em 19/12/2025 às 14h38
A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura, por meio da Vigilância em Saúde, em parceria com a Atenção Primária à Saúde, realizou, entre o final do mês de novembro e o início de dezembro, uma série de palestras educativas sobre a prevenção da dengue em escolas do município.
A ação teve como objetivo conscientizar alunos, professores e comunidade escolar sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, reforçando a importância da eliminação de criadouros e da adoção de medidas preventivas no dia a dia.
As palestras foram ministradas por profissionais de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme o cronograma abaixo:
No dia 27 de novembro de 2025, a enfermeira Flávia, da UBS Planalto, esteve na Escola Valdecir Sgarbi Filho. Em 28 de novembro de 2025, foi a vez da enfermeira Janaína Melo, da UBS Nova Estrela, realizar a palestra na Escola Pequeno Príncipe. Já no dia 02 de dezembro de 2025, a enfermeira Janaína Travassos, da Policlínica, conduziu a atividade na Escola Menino Jesus e no dia 03 de dezembro na Escola Dina Sfati. No dia 05 de dezembro de 2025, a enfermeira Kátia, da UBS Cidade Alta, ministrou palestra na Escola João Batista. Encerrando as ações, em 09 de dezembro de 2025, a enfermeira Janaína Travassos, da Policlínica, esteve na Escola Ulisses Guimarães.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que ações educativas como essas são fundamentais no combate à dengue e destaca a importância da participação da população na adoção de práticas preventivas, contribuindo para a promoção da saúde e qualidade de vida no município.
