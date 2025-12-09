SEMTAS promove “SEMTAS em Ação” no Distrito de Surpresa com oferta de serviços socioassistenciais e Ação Natalina
Por ASSESSORIA
Publicada em 09/12/2025 às 14h48
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou no Distrito de Surpresa mais uma edição do programa “SEMTAS em Ação”, levando serviços socioassistenciais para um dos locais mais distantes do município e fortalecendo o compromisso de atender toda a população, independentemente da distância.

A ação ofertou atendimentos e orientações de todos os programas da assistência social, garantindo acesso ao Cadastro Único, BPC, acompanhamento familiar, orientações de direitos e uma série de serviços essenciais para a comunidade local.

Somando-se à programação, a SEMTAS preparou uma emocionante Ação Natalina, que encantou crianças e famílias com a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel. O momento simbolizou acolhimento e alegria, reforçando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, um dos pilares da Política de Assistência Social.

Além de serviços e atendimentos, o evento contou com apresentações da Banda SEMTAS, atividades especiais e um animado show de prêmios, realizado graças às doações de parceiros e amigos da comunidade.

A Prefeitura agradece a colaboração e apoio essencial de diversas instituições e voluntários que contribuíram para o sucesso do evento:

Administração Local

Barracão do Divino

Banda SEMTAS

Servidores da SEMTAS

Escola Estadual Salomão Justiniano de Melgar

ICMBio

SEMMA

SEMSAU

SEMAGRIP

Comunidade local que participou comercializando seus produtos

Parceiros que doaram brindes para o show de prêmios

A ação reafirma o compromisso da SEMTAS e da Prefeitura de Guajará-Mirim em promover inclusão, fortalecer laços comunitários e garantir que os serviços públicos cheguem a todos os cidadãos, especialmente aos que vivem nas regiões mais afastadas.

Geral GUAJARÁ-MIRIM
Imprimir imprimir