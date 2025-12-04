Semed divulga cronograma para matrículas e matrículas escolares 2026

Publicada em 04/12/2025 às 14h49
A Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou na manhã desta quinta-feira, 04, o calendário oficial para matrículas, rematrículas, transferências e agendamentos referentes ao ano letivo de 2026. As orientações abrangem tanto a Educação Infantil quanto o Ensino Fundamental, organizando o fluxo de atendimento e garantindo o cumprimento das prioridades legais previstas para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e/ou deficiência.
Educação Infantil
Para a Educação Infantil, o período de rematrícula ocorrerá de 08 de dezembro a 04 de fevereiro de 2025, diretamente nas unidades escolares. Transferências e solicitações de mudança de turno também deverão ser feitas pessoalmente nas secretarias das escolas.
Os alunos com TEA e/ou deficiência terão atendimento prioritário entre 15 e 19 de dezembro, mediante apresentação de laudo médico, enquanto os demais estudantes poderão realizar a rematrícula de 22 de dezembro a 16 de janeiro 2026.
A Semed reforça que pais ou responsáveis por crianças matriculadas em Creche Integral devem comparecer presencialmente às unidades para definir o turno de atendimento para 2026.
Já os concluintes do Pré II, que ingressarão no 1º ano, também seguirão prazos específicos. A matrícula para alunos com TEA e/ou deficiência ocorrerá entre 17 e 30 de dezembro, diretamente nas escolas.
Para os demais estudantes, o período de matrícula será das 08h do dia 15 de janeiro às 18h do dia 19 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo link de pré-matrícula:https://vlr.ro.mn.omegaeducacional.com/?modulo=Pr%C3%A9-matr%C3%ADcula .
No entanto, as novas matrículas para a Educação Infantil, destinadas às crianças que completam 1, 2, 3, 4 ou 5 anos até 31 de março de 2026, serão realizadas por meio de agendamento prévio. Os responsáveis deverão marcar a entrevista pela Central de Vagas a partir das 08h do dia 18 de dezembro, no endereço:https://centraldevagas.defensoria.ro.def.br/portal/ro/vilhena/agendamento/agendar .
As entrevistas presenciais ocorrerão na Semed, durante o mês de janeiro. As crianças que estavam na lista de espera em 2025 e não foram contempladas deverão realizar novo agendamento e participar novamente do processo de entrevista.
Ensino Fundamental
No Ensino Fundamental, o período de rematrícula será de 17 de dezembro a 04 de fevereiro de 2026, diretamente nas escolas. Transferências e mudanças de turno seguirão o mesmo procedimento presencial.
Os alunos com TEA e/ou deficiência terão prioridade entre 17 e 30 de dezembro — também com apresentação obrigatória de laudo médico — e os demais estudantes poderão efetivar a rematrícula de 02 a 14 de janeiro de 2026.
Para as novas matrículas do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano), o atendimento aos alunos com TEA e/ou deficiência será realizado entre 20 e 23 de janeiro, diretamente nas secretarias das escolas.
As vagas para os demais estudantes estarão disponíveis das 08h do dia 26 de janeiro até as 18h do dia 30 de janeiro de 2026, mediante preenchimento no link oficial de pré-matrícula:https://vlr.ro.mn.omegaeducacional.com/?modulo=Pr%C3%A9-matr%C3%ADcula
A Semed reforça a importância de que pais e responsáveis acompanhem atentamente as datas divulgadas, garantindo que todas as crianças e estudantes tenham acesso ao processo dentro dos prazos estabelecidos. Em caso de dúvidas, as orientações poderão ser obtidas diretamente nas unidades escolares ou na sede da Semed.
