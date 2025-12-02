Semana da Educação Profissional e Tecnológica é realizada em Porto Velho com programação, até sexta-feira (5)

Publicada em 02/12/2025 às 12h02
Com o objetivo de promover um ambiente integrador que favoreça a interação entre o setor educacional e o mundo do trabalho, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) realiza a Semana da Educação Profissional e Tecnológica. O evento, que acontecerá na sede da instituição em Porto Velho, começa na quarta–feira (3), às 14h e termina na sexta–feira (5).
Durante a programação, alunos, egressos, convidados, professores – instrutores, profissionais, gestores e representantes da comunidade local participarão de atividades como:
– Palestras
– Workshops
– Rodas de Conversa
Além de valorizar a qualificação da mão de obra, o evento visa fomentar parcerias entre as instituições educacionais, órgãos públicos e o setor produtivo evidenciando o papel da educação profissional e tecnológica na geração de oportunidades, na formação profissional e no desenvolvimento econômico e social da região.
Entre os temas abordados no decorrer das atividades estão:
– Inovação
– Tecnologias emergentes
– Desenvolvimento Regional
– Empreendedorismo
– Sustentabilidade
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Semana da Educação Profissional e Tecnológica representa mais um significativo investimento que a gestão estadual vem fazendo no fortalecimento do ensino profissionalizante. “A qualificação da mão de obra está tendo um importante papel no desenvolvimento socioeconômico, então qualquer ação que visa motivar o cidadão a se preparar para o mercado de trabalho é relevante”, ressaltou.
EMPREENDEDORISMO
Será realizada ainda, a Feira do Empreendedor na qual egressos do Idep compartilharão com o público, vivências no empreendedorismo a partir dos conhecimentos adquiridos na instituição e aplicados hoje, no próprio negócio ou no posto de trabalho que estão ocupando.
As irmãs Gizele, de 43 anos, e Gildete Costa, 41 anos, que moram no Bairro Nacional, em Porto Velho, decidiram empreender após concluir o curso de artesanato em dezembro de 2022.
Com a colega de sala e hoje sócia, Marcelia Oliveira, 34 anos, moradora no Bairro Nova Porto Velho, vendem peças de biscuit pelas redes sociais do empreendimento, que atende por encomenda e pronta-entrega. Gizele comemora o sucesso na arte de empreender : “Desde o primeiro dia de aula, percebi que tinha descoberto uma grande oportunidade para crescer profissionalmente”.
Na avaliação da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, o testemunho de egressos da instituição que construíram uma carreira exitosa serve de motivação para outras pessoas irem à busca também de uma formação. “É muito gratificante acompanhar a evolução de ex – alunos, depois de se qualificarem nas nossas salas de aula. Daí , portanto, a importância de compartilharmos com a sociedade esses resultados tão animadores”, declarou.
