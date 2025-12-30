“Seguiremos caminhos diferentes”, diz mãe de Virginia ao anunciar fim de namoro

Publicada em 30/12/2025 às 15h58
A manhã desta terça-feira (30) foi marcada por um comunicado pessoal feito por Margareth Serrão, de 60 anos. Usando os stories do Instagram, ela confirmou o encerramento do relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39, e ressaltou que a decisão foi tomada de forma tranquila.
Logo no início da mensagem, Margareth fez questão de pontuar o tom do término. “Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa”, escreveu. Segundo ela, o casal viveu momentos positivos durante a relação, mas optou por seguir rumos diferentes neste momento.
No desabafo, a mãe de Virginia Fonseca destacou a gratidão pelo período que passaram juntos. “Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos, mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes”, afirmou.
Margareth também pediu empatia aos seguidores diante do fim do relacionamento. “Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia neste momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil”, escreveu, ao encerrar a mensagem agradecendo a Danilo, à família e aos amigos. “Que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês”, completou.
Pouco depois, Danilo Nascimento também se pronunciou na mesma rede social. O músico agradeceu o período vivido ao lado de Margareth e reforçou o clima de respeito. “Quero agradecer pelos 11 meses que vivemos juntos! 11 meses de muitas alegrias. Ninguém nunca me fez sorrir como você”, declarou.
Ele ainda frisou que não há ressentimentos. “Não tenho absolutamente nada a reclamar de você, muito pelo contrário. Somente agradecer”, escreveu. Assim como Margareth, Danilo destacou que o término ocorreu com maturidade: “Terminamos de cabeça erguida com honestidade e transparência. Jesus ilumine seus passos. Estarei sempre aqui”.
Margareth Serrão e Danilo Nascimento tornaram o namoro público em fevereiro deste ano. Desde então, o sanfoneiro passou a aparecer com frequência nas redes sociais dela. Em novembro, Margareth chegou a rebater críticas direcionadas ao então companheiro, após comentários que o chamavam de “interesseiro”.
